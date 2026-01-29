Раненая сова перебежала дорогу российским полицейским и попала на видео

Сотрудники ДПС из Приангарья поймали раненую сову и передали ее в Дом природы

Сотрудники полиции спасли раненую сову на загородной трассе в Приангарье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД по Иркутской области и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как ослабшая птица пытается перебежать заснеженную дорогу перед служебным авто и прячется в прилеске. Сотрудники ДПС поймали ее, поместили в коробку и отвезли в местный Дом природы.

Спасенная птица оказалась длиннохвостой неясытью. У нее выявили сильное истощение, черепно-мозговую травму, повреждения глаза и сильный стресс. По мнению экспертов, сову мог травмировать автомобиль. Она уже идет на поправку и совсем скоро сможет вернуться к сородичам.

