Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:24, 29 января 2026Силовые структуры

Раненая сова перебежала дорогу российским полицейским и попала на видео

Сотрудники ДПС из Приангарья поймали раненую сову и передали ее в Дом природы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники полиции спасли раненую сову на загородной трассе в Приангарье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД по Иркутской области и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как ослабшая птица пытается перебежать заснеженную дорогу перед служебным авто и прячется в прилеске. Сотрудники ДПС поймали ее, поместили в коробку и отвезли в местный Дом природы.

Спасенная птица оказалась длиннохвостой неясытью. У нее выявили сильное истощение, черепно-мозговую травму, повреждения глаза и сильный стресс. По мнению экспертов, сову мог травмировать автомобиль. Она уже идет на поправку и совсем скоро сможет вернуться к сородичам.

Ранее в Московской области гаишник в одиночку помог затолкать большегрузный автомобиль в горку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    В России испытали блок управления для турелей на базе ИИ

    В России предложили не включать выходные в число дней отпуска

    Каллас допустила серьезные территориальные уступки Украины

    Седокова показала покрытое красными пятнами тело со словами «все горит»

    В подполье раскрыли подробности деятельности против ВСУ

    Стали известны подробности о мучивших российскую школьницу «гонителей дьявола»

    У мандариновых елок в центре Москвы произошла поножовщина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok