17:36, 27 января 2026

Гаишник затолкал фуру на заснеженную эстакаду и попал на видео

«Самого сильного гаишника», толкающего фуру в Реутове, показали на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Московской области гаишник в одиночку помог затолкать большегрузный автомобиль в горку. Ролик в своем Telegram-канале публикует НТВ.

На кадрах, снятых в подмосковном Реутове, видно, как инспектор ГАИ на эстакаде толкает скользящую на снегу фуру. По-видимому, инспекторы специально остановились, чтобы помочь — патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками стоит в соседнем ряду. Полицейскому с большим усилием удалось придать фуре ускорения и втолкнуть ее в гору. Издание окрестило инспектора «самым сильным гаишником».

Ранее в Москве на видео попал гаишник, который остановил грузовик с водителем без сознания.

