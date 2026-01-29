Реклама

Раскрыты детали про ликвидированных в Дагестане боевиков

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Дагестане сотрудники силовых структур предотвратили теракты, которые готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, теракты готовились на объекте религиозного культа и на участке железнодорожного перегона МахачкалаДербент. В ходе задержания около станции Уллубиево боевики оказали вооруженное сопротивление силовикам и были нейтрализованы ответным огнем. Среди сотрудников и местных жителей пострадавших нет.

Как установили в ФСБ, ликвидированные террористы вступили в переписку с вербовщиком через мессенджер Telegram и дали присягу. По заданию куратора они подыскали места для подрывов и изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ). При боевиках было обнаружено оружие, боеприпасы и то самое СВУ — его обезвредили взрывотехники. По местам их жительства нашли экстремистскую литературу и символику террористической организации

О ликвидации боевиков во время перестрелки на территории Карабудахкентского района сообщалось днем ранее. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

