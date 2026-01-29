Раскрыты источники финансирования Пугачевой и Макаревича

Матус: Невзлин спонсирует Пугачеву, Макаревича и других уехавших в Израиль звезд

Экс-акционер ЮКОСа, гражданин Израиля Леонид Невзлин (признан Минюстом РФ иностранным агентом) спонсирует певицу Аллу Пугачеву, основателя рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и других звезд, уехавших из России в Израиль. Источники финансирования артистов раскрыл предприниматель Андрей Матус в интервью RT.

«Макаревич собирал какие-то площадки в Израиле? Нет. В Европе? Нет. Они теряют свою аудиторию. Как только они потеряют ее окончательно, Леонид Борисович [Невзлин] перестанет их финансировать. Полное забвение», — предрек бизнесмен.

Он добавил, что, помимо Пугачевой и Макаревича, Невзлин выступает спонсором для ведущего Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов), комика Семена Слепакова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и группы «Би-2» (лидер группы Егор Бортник внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Ранее появились подробности, как живет в эмиграции музыкант Андрей Макаревич. В конце 2025 года он отказался от последнего бизнеса в России, а у его израильской марки вина вскрылся противоречивый аспект с происхождением сырья.