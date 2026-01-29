Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:46, 29 января 2026Экономика

Россиян предупредили о новых магнитных бурях

ИКИ РАН: На Землю могут обрушиться повторные магнитные бури
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетМагнитные бури:

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom

На Землю могут обрушиться повторные магнитные бури. Об этом предупредили россиян специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

Ученые отметили, что в последние сутки наблюдалось краткосрочное возмущение магнитосферы планеты и слабая магнитная буря. «Вспышечная активность была низкой. Прогноз на следующие сутки: геомагнитная обстановка сохраняет риски повторных магнитных бурь», — спрогнозировали в ИКИ РАН.

Текущую геомагнитную обстановку ученые оценивают как умеренно возмущенную, с повышенной скоростью и температурой солнечного ветра — на это влияет корональная дыра на Солнце. Она небольших размеров, но расположена таким образом, что оказывает воздействие на Землю, пояснили исследователи.

В ночь на четверг, 29 января, жителям Санкт-Петербурга удалось увидеть полярное сияние и световые столбы. На видео, снятых местными жителями, можно было наблюдать, как в звездном небе появлялись то ярко-зеленые вспышки, то вертикальные линии света.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» заключил сделку по продаже зарубежных активов. Кто стал покупателем тысяч АЗС в Европе и Азии?

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    В Германии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС и НАТО

    Евгения Медведева примерила свадебный наряд

    ВС России придумали новый способ скрывать от ВСУ летящие дроны

    В США увидели в ИИ причину проблем с трудоустройством выпускников колледжей

    Расчленивший в Дагестане мать троих детей оказался экстремистом с криминальным прошлым

    Врач связал смерти пациентов интерната в Кузбассе с распространенной инфекцией

    Названы возможные критерии запрета на билеты «банка приколов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok