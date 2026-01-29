Россиян предупредили о новых магнитных бурях

ИКИ РАН: На Землю могут обрушиться повторные магнитные бури

На Землю могут обрушиться повторные магнитные бури. Об этом предупредили россиян специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

Ученые отметили, что в последние сутки наблюдалось краткосрочное возмущение магнитосферы планеты и слабая магнитная буря. «Вспышечная активность была низкой. Прогноз на следующие сутки: геомагнитная обстановка сохраняет риски повторных магнитных бурь», — спрогнозировали в ИКИ РАН.

Текущую геомагнитную обстановку ученые оценивают как умеренно возмущенную, с повышенной скоростью и температурой солнечного ветра — на это влияет корональная дыра на Солнце. Она небольших размеров, но расположена таким образом, что оказывает воздействие на Землю, пояснили исследователи.

В ночь на четверг, 29 января, жителям Санкт-Петербурга удалось увидеть полярное сияние и световые столбы. На видео, снятых местными жителями, можно было наблюдать, как в звездном небе появлялись то ярко-зеленые вспышки, то вертикальные линии света.