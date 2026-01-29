Реклама

Экономика
06:30, 29 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали условие стопроцентной оплаты больничного

Роскачество: Условие стопроцентной оплаты больничного — стаж от 8 лет
Алена Шевченко
Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

Размер выплаты по больничному напрямую зависит от страхового стажа и официального дохода, рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Такие условия, при которых сотрудник получает полную оплату за дни отсутствия на работе по состоянию здоровья, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

«Максимальную компенсацию, а именно 100 процентов среднего заработка, получают сотрудники со страховым стажем от восьми лет и более. Если стаж составляет от пяти до восьми лет, оплачивается 80 процентов среднего заработка, а при стаже менее пяти лет — 60 процентов», — сообщила Ганькина.

При этом она объяснила, что средний заработок считается не за последний месяц, а за два календарных года, предшествующих году болезни. Также в расчет берутся только те выплаты, с которых работодатель уплачивал страховые взносы, добавила эксперт.

Кроме того, чтобы получить максимальную выплату, важно следить за корректностью данных, заметила Ганькина. Работодатель обязан передать в Социальный фонд сведения о стаже и заработке, но ошибки могут случаться, отметила специалист.

Важно понимать, что даже при большом стаже существует предельный размер выплаты. Закон устанавливает максимальную базу для расчета страховых взносов, и, если ваша зарплата выше этого лимита, пособие все равно будет рассчитываться в рамках установленного потолка. В 2026-м максимальная выплата по больничному составит 6827,4 рублей в день

Евгения Ганькинадиректор Департамента организационного развития Роскачества

Ганькина рассказала, что для получения выплат больничный должен быть оформлен официально — только листок нетрудоспособности, выданный медицинской организацией, дает право на выплату. По ее словам, на практике встречаются ситуации, когда работодатель знает, что сотрудник готов работать из дома, тогда по договоренности больничный может быть не оформлен, чтобы работник не терял часть дохода.

«Также важно отметить, что многие работники годами откладывают обследования и профилактику, пока болезнь не вынудит взять длительный больничный. Между тем законодательство дает возможность проходить диспансеризацию, и работодатель обязан предоставить для этого оплачиваемый день, а в некоторых случаях и два дня. Для этого необходимо написать заявление и согласовать дату с работодателем. Это право, о котором стоит помнить», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что в России матерей, отцов, бабушек и дедушек захотели отправлять в совместный декретный отпуск. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

