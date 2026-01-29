Врач перечислила опасные мифы о циррозе печени

Врач Сережина: Циррозом страдают не только люди с алкоголизмом

Одним из самых распространенных мифов о циррозе печени является то, что он воспринимается только как болезнь людей с алкоголизмом, рассказала «Ленте.ру» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Она также назвала ошибочными оценку состояния печени исключительно по анализам, а также веру в гепатопротекторы.

«Цирроз — это итоговый этап длительного процесса гибели клеток печени. На месте погибших гепатоцитов формируется сначала фиброзная, а затем грубая рубцовая ткань, которая уже не способна выполнять функции органа, — объяснила врач. — Печень не болит, поэтому нередко человек не видит поводов для обследования, пока изменения не становятся необратимыми».

Алкоголь, по словам Сережиной, остается значимым фактором риска развития заболевания, но не единственным: на это может повлиять ряд вирусных и бактериальных инфекций, вредное производство, длительный прием лекарств, а также фитосредства с токсическим эффектом, метаболические нарушения.

«Еще один опасный миф — убеждение, что, если анализы в норме, значит все хорошо. Ключевые процессы могут оставаться скрытыми длительное время, именно поэтому цирроз нередко выявляется уже тогда, когда возможности регенерации органа исчерпаны, — предупредила специалистка. — Тактика профилактики всегда зависит от причины. При алкогольном поражении необходим полный отказ от алкоголя. При вирусных гепатитах — специфическое лечение. При метаболических нарушениях — контроль веса, уровня глюкозы и образа жизни».

Отдельного развенчания, по словам врача, заслуживает вера в гепатопротекторы. Она объяснила, что никакая поддержка печени не остановит процесс, если человек не изменит образ жизни и не исключит факторы риска. При этом Сережина подчеркнула, что сам по себе здоровый образ жизни не является автоматической защитой от цирроза.

«В современных условиях этого недостаточно. Единственный реальный способ снизить риск — регулярная диагностика печени, особенно при наличии факторов риска. Цирроз не возникает внезапно, но почти всегда развивается незаметно — и именно в этом его главная опасность», — заключила Сережина.

