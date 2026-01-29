Реклама

Россия
06:04, 29 января 2026

Врач перечислила опасные мифы о циррозе печени

Врач Сережина: Циррозом страдают не только люди с алкоголизмом
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Jo Panuwat D / Shutterstock / Fotodom

Одним из самых распространенных мифов о циррозе печени является то, что он воспринимается только как болезнь людей с алкоголизмом, рассказала «Ленте.ру» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Она также назвала ошибочными оценку состояния печени исключительно по анализам, а также веру в гепатопротекторы.

«Цирроз — это итоговый этап длительного процесса гибели клеток печени. На месте погибших гепатоцитов формируется сначала фиброзная, а затем грубая рубцовая ткань, которая уже не способна выполнять функции органа, — объяснила врач. — Печень не болит, поэтому нередко человек не видит поводов для обследования, пока изменения не становятся необратимыми».

Алкоголь, по словам Сережиной, остается значимым фактором риска развития заболевания, но не единственным: на это может повлиять ряд вирусных и бактериальных инфекций, вредное производство, длительный прием лекарств, а также фитосредства с токсическим эффектом, метаболические нарушения.

«Еще один опасный миф — убеждение, что, если анализы в норме, значит все хорошо. Ключевые процессы могут оставаться скрытыми длительное время, именно поэтому цирроз нередко выявляется уже тогда, когда возможности регенерации органа исчерпаны, — предупредила специалистка. — Тактика профилактики всегда зависит от причины. При алкогольном поражении необходим полный отказ от алкоголя. При вирусных гепатитах — специфическое лечение. При метаболических нарушениях — контроль веса, уровня глюкозы и образа жизни».

Отдельного развенчания, по словам врача, заслуживает вера в гепатопротекторы. Она объяснила, что никакая поддержка печени не остановит процесс, если человек не изменит образ жизни и не исключит факторы риска. При этом Сережина подчеркнула, что сам по себе здоровый образ жизни не является автоматической защитой от цирроза.

«В современных условиях этого недостаточно. Единственный реальный способ снизить риск — регулярная диагностика печени, особенно при наличии факторов риска. Цирроз не возникает внезапно, но почти всегда развивается незаметно — и именно в этом его главная опасность», — заключила Сережина.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов назвал привычку выпивать спиртное утром самым опасным способом выхода из похмелья. Поскольку при этом страдают сердечная мышца, печень, головной мозг, поджелудочная железа.

