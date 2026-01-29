Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:00, 29 января 2026Забота о себе

Россиянам посоветовали спать голыми

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PH888 / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина посоветовала парам спать обнаженными. Этот неочевидный способ укрепить отношения она подсказала в своем Telegram-канале.

Как пояснила Мелехина, благодаря непрерывному тактильному контакту кожа к коже можно укрепить чувство привязанности, безопасности и доверия. Если партнеры спят голыми, они буквально заряжаются спокойствием друг от друга. Кроме того, это отличный способ борьбы с бессонницей, добавила она.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

«Предвкушение близости, легкая эротическая составляющая такого сна могут мягко стимулировать систему вознаграждения, поддерживая фоновый интерес и влечение друг к другу», — написала специалистка. К тому же сон в обнаженном виде способствует принятию друг друга, когда партнеры могут быть собой без масок и защит, отметила она.

Среди других плюсов такой практики Мелехина назвала поддержание плавности и естественности отношений, исцеление связанных с телом негативных установок, а также возникновение спонтанной нежности и утренней близости.

Ранее сексолог Диана Соминина рассказала мужчинам, как определить зависимость от порнографии. Она призвала обратить внимание на раздражительность при попытке отказаться от эротического контента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто. Он резко высказался о роли Европы в этом вопросе

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Более 10 человек погибли при крушении самолета в Южной Америке

    В США спустя почти год назвали причину авиакатастрофы с российскими фигуристами

    Россиян запугали блокировкой пенсий

    Гол украинского вратаря вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов

    В Раде предложили подать в Интерпол документы на розыск Шария

    Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

    Россиянам посоветовали спать голыми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok