Россиянам раскрыли способ получить дешевую ипотеку

Экономист Зубец: Искать ипотеку нужно в регионах с низкими ставками

Искать дешевую ипотеку нужно в регионах с низкими ставками. Способ выгодно купить жилье раскрыл россиянам директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В целом эксперт посоветовал россиянам снимать жилье, если пока нет возможности купить квартиру. При этом стоит ждать снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня. По прогнозам экономиста, проценты по кредитам точно станут меньше, но пока не известно, когда именно.

«Но если надо взять ипотеку сегодня, то надо поискать в других регионах, где ставки ниже и где есть высокооплачиваемая работа», — посоветовал Зубец.

Ранее экономист спрогнозировал, что в 2026 году цены на жилье в России вырастут, но на уровень ниже, чем инфляция. По прогнозам других экспертов, в феврале вторичные квартиры подорожают на три-пять процентов по сравнению с декабрем.