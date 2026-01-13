Реклама

Предсказано будущее цен на жилье в России

Экономист Зубец: В 2026 году цены на жилье вырастут, но не выше инфляции
Нина Ташевская
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

В 2026 году рынок недвижимости в России ожидает стагнация — цены на жилье вырастут, но на уровень ниже, чем инфляция. Будущее цен на квартиры в стране предсказал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Москва — отдельная тема, в Москве очень много инвестиционного жилья, мы его видим возле метро "Новокузнецкая" и "Третьяковская". А по стране в целом будет некоторый рост цен, но незначительный», — спрогнозировал эксперт.

Ранее россиян предупредили, что цены на вторичное жилье скоро начнут расти. Так, по прогнозам специалистов, в феврале они могут вырасти на три-пять процентов по сравнению с декабрем. Подобную тенденцию специалисты объясняют затянувшейся инфляцией и высоким спросом на недвижимость.

До этого стоимость жилья подсчитали в зарплатах россиян. Как выяснилось, один квадратный метр жилой площади в России стоит примерно как две среднемесячные зарплаты.

