Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:48, 12 января 2026Экономика

Стоимость жилья в России посчитали в зарплатах

Аналитик Танурков: Один квадратный метр жилья в России стоит как две зарплаты
Виктория Клабукова

Фото: Pixabay

Стоимость одного квадратного метра жилой площади в России равнозначна примерно двум среднемесячным зарплатам. Во сколько обходится покупка жилья сегодня, агентству РИА Новости рассказал старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

По подсчетам аналитика, самая дорогостоящая недвижимость продается в Крыму и Севастополе. Там за один квадратный метр жилья придется отдать около трех средних зарплат. Дешевле всего стоит жилплощадь в Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе — тут стоимость одного квадратного метра соответствует размеру одной заработной платы, отметил Танурков.

Москвичу, жителю Кубани и Татарстана требуется порядка 2,2-2,3 зарплаты. В Санкт-Петербурге один квадратный метр жилой площади обходится примерно в две с половиной зарплаты, подытожил собеседник агентства.

Ранее в России обнаружили самую дорогую квартиру в стране. Как ни странно, располагается она не в Москве, а в Казани. Объект площадью 233 квадратных метра оценили в полмиллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Рублю спрогнозировали ослабление к доллару

    Мужчин предупредили о сильнее всего бьющем по потенции факторе

    Герой России раскрыл полученные от пленного офицера ВСУ данные

    Появились подробности по обнажившему логистическую махинацию на миллиарды рублей делу

    Россиян призвали готовиться к бурям

    В Европе отреагировали на слова Трампа о российских кораблях у Гренландии

    У российского бизнесмена отобрали бриллиант стоимостью более 112 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok