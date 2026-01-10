В регионе России найдена самая дорогая квартира

Mash: В Казани выставили на продажу квартиру за полмиллиарда рублей

Самую дорогую квартиру в регионах России нашли в Казани. Недвижимость выставили на продажу за полмиллиарда рублей, сообщает Mash.

Речь идет о пятикомнатной квартире площадью 233 квадратных метра с потолками высотой 3,5 метра и дизайнерским ремонтом. Квартира расположена в доме в дворцовом стиле на улице Федосеевской в российском городе. Из ее окон открывается вид на Казанский Кремль, Кул-Шариф, башню Сююмбике и Богородицкий монастырь.

По данным канала, недвижимость.принадлежит архитектору Леониду Горнику, который проектировал само здание, в котором расположена квартира, а также Дворец земледельцев.

Еще в одном российском городе — Екатеринбурге — нашлась квартира стоимостью 250 миллионов рублей. Это двухуровневый пентхаус в башне «Исеть» напротив Ельцин-центра площадью 456 квадратов и потолками высотой четыре метра. Четырехкомнатная квартира продается с черновой отделкой.

Ранее была названа цена самого дорогого жилья с видом на Кремль — в среднем 2,3 миллиарда рублей, или 5,5 миллиона рублей за квадратный метр.