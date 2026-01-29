Россиянин повредил сотовое оборудование и попал под следствие

В Пермском крае задержали поджигателя сотовой вышки

В Пермском крае задержали поджигателя вышки сотовой связи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Терроризм») УК РФ.

По данным следствия, 21 января мужчина совершил поджог антенно-мачтового сооружения. Из-за его действий перестало работать телекоммуникационное оборудование и появились масштабные сбои в работе связи. В результате пострадали обычные абоненты, а также федеральные и муниципальные организации.

Очерский районный суд, учитывая общественную опасность деяния и риск сокрытия обвиняемого от следствия, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данной статье обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российские подростки получили сроки за действия на железной дороге.