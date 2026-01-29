Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:25, 29 января 2026Силовые структуры

Россиянин повредил сотовое оборудование и попал под следствие

В Пермском крае задержали поджигателя сотовой вышки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В Пермском крае задержали поджигателя вышки сотовой связи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Терроризм») УК РФ.

По данным следствия, 21 января мужчина совершил поджог антенно-мачтового сооружения. Из-за его действий перестало работать телекоммуникационное оборудование и появились масштабные сбои в работе связи. В результате пострадали обычные абоненты, а также федеральные и муниципальные организации.

Очерский районный суд, учитывая общественную опасность деяния и риск сокрытия обвиняемого от следствия, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данной статье обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российские подростки получили сроки за действия на железной дороге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина заявил более чем об одном препятствии к соглашению по Украине

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Мужчина заперся в комнате на год ради здоровья

    Мировые цены на нефть достигли максимума

    Раскрыты условия безопасности Зеленского при переговорах в Москве

    Украинский экс-шпион Куликовский пожаловался на возвращение в Киев

    Спрогнозировано количество медалей россиян на Олимпиаде-2026

    Адвокат рассказал о случаях оформления кредитов на пациентов интерната для душевнобольных

    Пропавшие в Египте россияне нашлись в полицейском участке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok