Российские подростки получили сроки за действия на железной дороге

В Москве осудили двоих подростков за поджоги на железной дороге

В Москве осудили двоих подростков за поджоги на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Они признаны виновными по статье 205 УК РФ («Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору»).

Как установил суд, двое несовершеннолетних, действуя против интересов России, за денежное вознаграждение подожгли три релейных и один батарейный шкаф на железной дороге. По заданию кураторов они облили бензином и подожгли объекты транспортной инфраструктуры рядом со станцией Голутвин.

2-й Западный окружной военный суд приговорил каждого из них к шести годам лишения свободы. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

