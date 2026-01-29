Реклама

Силовые структуры
12:04, 29 января 2026Силовые структуры

Российские подростки получили сроки за действия на железной дороге

В Москве осудили двоих подростков за поджоги на железной дороге
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве осудили двоих подростков за поджоги на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Они признаны виновными по статье 205 УК РФ («Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору»).

Как установил суд, двое несовершеннолетних, действуя против интересов России, за денежное вознаграждение подожгли три релейных и один батарейный шкаф на железной дороге. По заданию кураторов они облили бензином и подожгли объекты транспортной инфраструктуры рядом со станцией Голутвин.

2-й Западный окружной военный суд приговорил каждого из них к шести годам лишения свободы. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что фанат Гитлера поплатился за подготовку теракта на Красной площади.

