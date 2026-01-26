Фанат Гитлера поплатился за подготовку теракта на Красной площади

Бызов получил 18 лет за подготовку теракта на Красной площади перед Днем Победы

Андрей Бызов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который готовил теракт на Красной площади в преддверии Дня Победы в прошлом году, получил 18 лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

О предотвращении теракта по заданию Украины стало известно в мае 2025 года. Тогда сотрудники силовых структур задержали фаната Адольфа Гитлера, который готовил подрыв бомбы на Красной площади. За несколько месяцев до этого он был завербован «Русским добровольческим корпусом» (РДК; запрещенная в России террористическая организация).

26 января его признали виновным по статьям 205.2 («Публичное оправдание терроризма»), 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и 30, 205 («Приготовление к теракту») УК РФ. Во время расследования дела он находился под стражей.