18:04, 26 января 2026Силовые структуры

Фанат Гитлера поплатился за подготовку теракта на Красной площади

Бызов получил 18 лет за подготовку теракта на Красной площади перед Днем Победы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Андрей Бызов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который готовил теракт на Красной площади в преддверии Дня Победы в прошлом году, получил 18 лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

О предотвращении теракта по заданию Украины стало известно в мае 2025 года. Тогда сотрудники силовых структур задержали фаната Адольфа Гитлера, который готовил подрыв бомбы на Красной площади. За несколько месяцев до этого он был завербован «Русским добровольческим корпусом» (РДК; запрещенная в России террористическая организация).

26 января его признали виновным по статьям 205.2 («Публичное оправдание терроризма»), 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и 30, 205 («Приготовление к теракту») УК РФ. Во время расследования дела он находился под стражей.

