11:23, 29 января 2026Путешествия

Россиянка перенесла инсульт в Южной Корее и застряла в стране из-за долгов больнице

Россиянка застряла в Южной Корее из-за долгов за лечение после инсульта
Алина Черненко

Фото: Universal Images Group / Getty Images

Российская пенсионерка перенесла инсульт в Южной Корее и застряла там из-за долгов за лечение. Об этом РИА Новости рассказала дочь женщины Евгения.

По словам собеседницы агентства, в декабре 2025 года она вместе с сыном, 77-летней матерью Татьяной и собакой отправилась в туристическую поездку в страну Азии. Во время путешествия у ее матери произошел геморрагический инсульт. 21 января ее экстренно доставили в больницу города Пусан.

Состояние пациентки быстро ухудшалось, и врачи решили провести операцию для спасения ее жизни. После медицинской процедуры Татьяна находилась в искусственной коме. Сейчас ее постепенно выводят из этого состояния, и россиянка начинает самостоятельно дышать. Однако общее ее состояние остается стабильно тяжелым. По мнению лечащих врачей, пациентку нужно перевезти на родину — они выдали дочери соответствующее медицинское заключение.

Евгения добавила, что эвакуировать ее мать в Россию пока нельзя из-за задолженности перед клиникой в размере более 55 тысяч долларов (около 4,1 миллиона рублей). Туристической страховки у Татьяны не было.

В источнике также говорится, что каждый день пребывания в реанимации стоит около 7 тысяч долларов (более 533 тысяч рублей). До решения финансового вопроса российский Минздрав не может создать заявку на медицинскую эвакуацию. В итоге семья Татьяны организовала сбор в соцсетях для помощи.

