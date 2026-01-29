Реклама

08:39, 29 января 2026Авто

Российских водителей захотели перестать штрафовать за одно нарушение

Shot: В РФ водителей хотят перестать штрафовать за нарушение разметки в снегопад
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Российской Федерации (РФ) водителей захотели перестать штрафовать за одно нарушение. Как стало известно Telegram-каналу Shot, речь идет о нарушении разметки, наказывать за него не будут в дни сильных снегопадов.

Как утверждает издание, сейчас данное нарушение можно оспорить, однако сделать это удается далеко не всегда.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин обратился по данной теме к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

В письме он указал, что в дни сильных снежных циклонов не во всех случаях водители могут видеть разметку. Из-за чего заезжают на выделенные полосы, поворачивают в неправильных местах или же останавливаются там, где этого нельзя делать.

Все подобные нарушения фиксируют камеры наблюдения — и штрафы россиянам поступают автоматически. Их суммы могут достигать 4,5 тысячи рублей (к примеру, за выезд на выделенку).

Водители не всегда согласны с такими штрафами. Авторы же инициативы предлагают на время прекращать фиксацию нарушений разметки в дни снегопадов. Такая мера позволит автолюбителям сосредоточить внимание на безопасности движения.

Ранее технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов поделился с «Лентой.ру», что водителям следует плавно стартовать для защиты авто от поломок зимой.

