Водителям дали советы по защите авто в мороз

Автоэксперт Родионов: Нужно плавно стартовать для защиты авто от поломок зимой

Зима и отрицательные температуры вносят коррективы в работу всех узлов и агрегатов автомобиля, отметил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. В беседе с «Лентой.ру» он дал водителям советы по защите машины в мороз.

Основная угроза в зимний период заключается в физической трансформации материалов: жидкости густеют, смазки теряют подвижность, а резиновые элементы — эластичность, указал эксперт. Эти изменения напрямую влияют на ресурс ключевых узлов и агрегатов, добавил он.

Когда температура за окном опускается ниже минус 20 градусов, возрастает вязкость нефтепродуктов, рассказал Родионов. Так, густеет моторное и трансмиссионное масло, жидкости ГУР и амортизаторов, что приводит к тому, что системы начинают работать в режиме перегрузки.

«Например, из-за густой гидравлической смеси в амортизаторах клапаны работают с задержкой. Подвеска становится жесткой, перестает гасить колебания, которые передаются на кузов от неровностей на дороге. Возникает риск разрыва уплотнителей штока. Схожие процессы происходят в механических коробках передач, редукторах, раздаточных коробках», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Отдельное внимание он призвал уделять дизельным двигателям, оснащенным системой Common Rail. Дело в том, что в сильные морозы парафины в топливе кристаллизуются, образуя воск, который быстро засоряет топливные фильтры с мелкими порами, использующиеся в данной системе. Это приводит к потере мощности из-за ограниченного потока топлива или к полной остановке двигателя сразу после запуска.

Элементы ходовой части автомобиля: ШРУСы, ступичные подшипники и шаровые опоры — подвергаются наиболее интенсивному воздействию при сильных морозах. Смазка в этих узлах твердеет из-за мороза и не создает защитную пленку. При начале движения запускается процесс сухого трения, что приводит к появлению микротрещин и задиров Никита Родионов автоэксперт

Кроме того, на морозе становятся хрупкими детали из резины и полимеров, предупредил Родионов. Сайлентблоки, втулки стабилизатора, опоры двигателя — все это перестает выполнять демпфирующую функцию, и все вибрации уходят напрямую в кузов, уточнил он. Поэтому важно перед зимой проверить и заменить изношенные резиновые элементы, обработать их силиконовой смазкой для сохранения эластичности, обратил внимание спикер.

«Также из-за холодов страдают сальники и пыльники. При низкой температуре резиновая кромка сальника сжимается и отходит от вала, что может привести к утечкам масла или антифриза. Пыльники при потере эластичности трескаются, что влечет за собой попадание грязи внутрь узла», — поделился эксперт.

Минимизировать зимний износ Родионов призвал за счет использования качественных технических жидкостей, соответствующих самым низким температурам в регионе. Для дизельных двигателей, по его словам, подойдут специальные гели. При обслуживании и замене узлов лучше использовать смазки, рассчитанные на эксплуатацию в морозы, убежден собеседник «Ленты.ру».

«Главным фактором сохранения ресурса остается манера вождения в первые километры пути. Плавный старт, избегание выворота колес и любых резких маневров позволяют материалам восстановить свои свойства. Это значительно продлевает срок службы автомобиля», — заключил он.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что к воскресенью, 1 февраля, столбики термометров в Москве могут опуститься до минус 10-15 градусов днем и минус 17-22 градусов ночью.

