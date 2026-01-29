Самолет министра обороны Польши столкнулся с неисправностью в полете

RMF24: Борт главы Минобороны Польши Косиняк-Камыша столкнулся с неисправностью

Самолет, на борту которого находился министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, в ходе полета столкнулся с технической неисправностью, из-за которой был вынужден вернуться в Варшаву. Об этом сообщает RMF24.

«Правительственный самолет с польской делегацией на борту был вынужден вернуться на военный аэродром в Варшаве рано утром после того, как один из диспетчеров указал на неисправность, связанную с шасси самолета», — сказано в сообщении.

Как сообщают источники, Косиняк-Камыш направлялся в Германию, где должен был принять участие во встрече с высшим военным руководством стран НАТО, включая генерального секретаря альянса Марка Рютте.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать многонациональную бригаду, финансируемую напрямую из бюджета Евросоюза. «Мы могли бы создать, я это называю европейским легионом, то есть для начала подразделение размером бригады, в которую могли бы вступать граждане стран-членов», — сказал он.