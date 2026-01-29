Реклама

Си Цзиньпин сделал важное заявление об угрозе для других стран

Си Цзиньпин: Китай никогда не будет угрозой для других стран
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Vincent Thian / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Пекине заявил, что Китай никогда не будет представлять угрозу для других стран вне зависимости от того, каким развитым и сильным он становится. Его слова передает Центральное телевидение страны.

Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда придерживался пути мирного развития, никогда не начинал войн и никогда не захватывал и пяди земли другой страны. Также он подчеркнул, что взаимное доверие является основой для долгосрочных отношений между странами.

Ранее Си Цзиньпин косвенно раскритиковал президента США Дональда Трампа. Он заявил Стармеру во время их встречи, что «односторонность, протекционизм и силовая политика процветают».

