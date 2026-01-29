Реклама

12:47, 29 января 2026Мир

Си Цзиньпин раскритиковал Трампа во время важного визита союзника США

Newsweek: Си Цзиньпин раскритиковал Трампа во время важного визита союзника США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carl Court / Pool / Reuters

Во время визита в Пекин премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который пытается провести масштабную перезагрузку отношений с Китаем, председатель КНР Си Цзиньпин косвенно раскритиковал президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Newsweek.

Согласно сообщению пресс-секретаря министерства иностранных дел Китая Мао Нина, Си Цзиньпин заявил Стармеру во время их встречи, что «односторонность, протекционизм и силовая политика процветают».

«Международный порядок находится под огромным давлением», — передала дипломат слова китайского лидера. Председатель КНР подчеркнул, что международное право может быть по-настоящему эффективным только тогда, когда все страны его соблюдают.

«Крупнейшие страны, в частности, должны подавать пример, иначе мир вернется к закону джунглей», — заключил Си Цзиньпин.

Ранее Трамп в интервью британской газете Daily Mail заявил, что почти каждую неделю общается с председателем Китайской Народной Республики. Как утверждается, в какой-то момент у Трампа зазвонил телефон, и он прервал интервью, чтобы побеседовать с лидером Китая.

