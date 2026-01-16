Трамп рассказал о еженедельных разговорах с одним важным человеком

Трамп: Мы разговариваем с председателем КНР Си Цзиньпином почти каждую неделю

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в интервью британской газете Daily Mail заявил о том, что почти каждую неделю общается с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином.

«У меня (запланирован — прим. «Ленты.ру») звонок с Си (Цзиньпином — прим. «Ленты.ру»). Мы разговариваем почти каждую неделю», — отметил американский лидер.

Как утверждается, в какой-то момент у Трампа зазвонил телефон и он прервал интервью, чтобы побеседовать с лидером Китая.

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время сделать одно из самых важных заявлений в истории человечества.

Глава Америки, якобы уже подготовил речь и выступит с ней во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в США.