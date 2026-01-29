Стало известно о повышении спроса на Долину после скандала с квартирой

Критик Соседов заявил, что спрос на выступления Долиной возрос после скандала

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что народная артистка России Лариса Долина увеличила число концертов в три раза из-за возросшего спроса после скандала с квартирой. Его слова передает «Газета.Ru».

Соседов подчеркнул, что организаторы не стали бы устраивать убыточные мероприятия. По его словам, количество выступлений Долиной растет, поскольку стало больше желающих на них попасть.

«Если на вас ходят, то почему вы должны залечь на дно? Значит, на Долину есть спрос», — отметил Соседов.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина резко увеличила количество выступлений в первой половине 2026 года. Исполнительница выйдет на сцену более двадцати раз за шесть месяцев. При этом в начале года в графике певицы значилось семь выступлений, среди которых не было больших сольных концертов.