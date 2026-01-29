Реклама

09:14, 29 января 2026

Tesla урежет модельный ассортимент ради производства роботов

Маск: Tesla в 2026-м завершит производство моделей S и X ради сборки роботов
Вячеслав Агапов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В 2026 году Tesla завершит производство моделей S и X. Урезать модельный ассортимент решили ради производства роботов, заявил глава компании Илон Маск, его слова приводит РИА Новости.

Сборку моделей прекратят уже во втором квартале этого года. «Пришло время завершить программы Model S и X, проводить их в почетную отставку, ведь мы движемся в будущее, основанное на автономии. Так что если вы заинтересованы в покупке Model S или X, сейчас самое время сделать заказ, потому что мы ожидаем сворачивания производства в следующем квартале», — пояснил Маск в ходе телефонной конференции с инвесторами по итогам работы Tesla.

Вместо производства машин автозавод во Фримонте (Калифорния) будет переоборудован для выпуска человекоподобных роботов Optimus. Перед площадкой стоит цель выйти на производство миллиона устройств в год. Как заявил предприниматель, «пришло время сменить направление и перейти к будущему».

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Маск пообещал, что его компания начнет продажу роботов Optimus в 2027 году. При этом миллиардер не раскрыл стоимость гуманоидов, но подчеркнул, что его пользователь получит очень продвинутого помощника. «В принципе, вы можете попросить его сделать все, что захотите», — заметил предприниматель. Как отмечают в Engadget, Маск оставил себе лазейку в случае, если производство роботов замедлится или возникнут новые проблемы. На форуме он подчеркнул, что Tesla запустит продажи Optimus тогда, когда будет полностью уверена в их высокой надежности.

