10:15, 23 января 2026Наука и техника

Маск запустит продажи роботов Tesla

Илон Маск пообещал запустить продажи роботов Tesla в конце 2027 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава корпорации Tesla Илон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе пообещал, что его компания начнет продажу роботов Optimus в 2027 году. Его слова цитирует издание Engadget.

Маск заявил, что его фирма начнет продажи человекоподобных роботов в конце 2027 года. При этом миллиардер не раскрыл стоимость гуманоидов, но подчеркнул, что его пользователь получит очень продвинутого помощника. «В принципе, вы можете попросить его сделать все, что захотите», — заметил предприниматель.

Журналисты Engadget обратили внимание, что Илон Маск оставил себе лазейку в случае, если производство роботов замедлится или возникнут новые проблемы. На форуме он подчеркнул, что Tesla запустит продажи Optimus тогда, когда будет полностью уверена в их высокой надежности. По этой причине авторы медиа не поверили, что компания Маска запустит роботов в продажу в ближайшие два года.

В середине 2024 года Илон Маск рассказал инвесторам, что роботы Optimus будут стоить 10-20 тысяч долларов, или около 760 тысяч — 1,5 миллиона рублей.

Ранее Илон Маск предупредил, что людям следует быть осторожными с искусственным интеллектом (ИИ). «Мы не хотим оказаться в фильме Джеймса Кэмерона. Ну, вы знаете, в "Терминаторе". У него отличные фильмы, но мы очевидно не хотим оказаться в мире "Терминатора"», — признался миллиардер.

