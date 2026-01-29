Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:04, 29 января 2026Мир

Трамп решил произносить название города Киев на русский манер

Трамп дважды произнес название города Киев на русский манер
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп решил произносить название города Киев на русский манер, вопреки украинским правилам. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания своей администрации глава Белого дома дважды произнес название украинской столицы как «Киев», а не «Киив», рассказывая о личном обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Украине.

После обострения ситуации на Украине, западные и украинские СМИ, а также правительство страны начали активно использовать произношение «Киив», связывая предыдущее с российским влиянием.

Ранее Трамп заявил, что Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов. По словам президента США, ему было «очень приятно», что Путин ответил согласием на его просьбу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что убедил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города. Причина — замерзающие украинцы

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Тарпищев оценил работу главы МОК

    Дубинский высказался о европейской концепции «воюй украинцами»

    На Западе сравнили спор Украины и США по урегулированию с парадоксом курицы и яйца

    Генсек ООН заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу

    Валя Карнавал снялась в нижнем белье для рекламы своего бренда

    Стало известно о катастрофическом ухудшении ситуации в энергетике Украины

    Украинские власти отреагировали на просьбу Трампа к Путину временно остановить удары

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok