Трамп захотел отрастить ногти как у Ники Минаж

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп вдохновился стилем рэп-певицы Ники Минаж и захотел отрастить себе ногти. Он пошутил об этом во время встречи на тему инициативы «счетов Трампа», прямая трансляция велась на странице Департамента казначейства США в социальной сети X.

«Я отращу ногти, потому что мне нравится такой маникюр», — сказал американский лидер.

На мероприятии Трамп и Минаж сделали совместное фото, на котором они держались за руки. Исполнительница продемонстрировала длинные нарощенные ногти.

Ранее Минаж призналась, что является преданной фанаткой президента Трампа. «За ним стоит огромная сила, и Бог защищает его», — сказала она.

