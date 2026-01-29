Американская рэп-артистка Ники Минаж назвала себя главным фанатом одного президента

Ники Минаж: Я фанат президента США Дональда Трампа номер один, и это не изменить

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж призналась, что является преданной фанаткой президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа. Об этом она заявила во время выступления на Саммите по вопросам счетов Трампа, прямая трансляция велась на странице Департамента казначейства США в социальной сети X.

«Я, наверное, фанат президента (Дональда Трампа — прим. «Ленты.ру») номер один, и это не изменится... Мы не позволим безнаказанно издеваться над ним и проводить кампании клеветы... За ним стоит огромная сила, и Бог защищает его», — отметила Ники Минаж.

Кроме того, исполнительница добавила, что критика в сторону Трампа только еще больше заставляет ее и других сторонников американского лидера поддерживать его.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал причину своего большого счастья.