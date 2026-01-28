Трамп назвал причину своего счастья

Трамп заявил, что спас десятки миллионов жизней

Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает счастье, осознавая, что его миротворческие усилия привели к спасению «десятков миллионов жизней». Причину своей радости он назвал в интервью телеканалу Fox News.

«Мы завершили восемь войн и спасли десятки миллионов жизней. Я счастлив от этого», — сказал он.

Глава государства также поблагодарил ведущего за ремарку о том, что подобные достижения стоят того, чтобы ими гордиться.

Ранее Трамп заявил о намерении заняться разрешением конфликта между Саудовской Аравией и сепаратистами в Йемене. «Я думаю, что это еще одна война, которой нам придется заняться. Мы присвоим ей девятый номер», — отметил он.