Мир
09:43, 29 января 2026Мир

В Британии объяснили стремление Трампа к миру на Украине

Кларк: Трамп стремится к миру на Украине ради восстановления бизнеса с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп стремится к миру на Украине ради восстановления бизнес-связей с Россией. Об этом заявил британский аналитик и военный эксперт Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News.

«Он хочет соглашения по недвижимости, он хочет соглашения по энергетике, он хочет соглашения по развитию, соглашения по полезным ископаемым. Он не может заключить их с Россией, пока продолжается конфликт», — объяснил эксперт.

По словам Кларка, именно поэтому американский лидер стремится к завершению конфликта и обсуждению с Москвой более широкого спектра вопросов.

Ранее Трамп заявил, что вокруг урегулирования конфликта на Украине наблюдается очень хорошее развитие событий. По словам главы Белого дома, урегулирование находится «на подходе».

