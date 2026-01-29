Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:58, 29 января 2026Бывший СССР

Украина предложила Молдавии помощь с Приднестровьем

Сибига: Украина приветствует реинтеграцию Приднестровья
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украина приветствует реинтеграцию Приднестровья. Такое заявление сделал глава украинского МИД Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».

«Приветствуем заявления о разработке нового плана реинтеграции Приднестровья и готовы рассматривать обращения дружественной Молдовы на предмет дальнейшего практического взаимодействия», — предложил он.

По словам Сибиги, Киев готов сделать вклад в обеспечение безопасности Республики Молдова. Он заявил, что российские войска на территории Приднестровья якобы представляют угрозу для интересов Кишинева.

Ранее молдавский лидер подчеркнула, что Приднестровье пока не находится под властью Кишинева, намекнув на скорое изменение ситуации. В январе Санду заявила, что безопасность Молдавии может быть обеспечена объединением с Румынией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В интернате для душевнобольных, где произошли массовые смерти, скрывали вирус. Пациентов держали в антисанитарии и кормили гнилью

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Двукратный обладатель Кубка Стэнли предпочел Гретцки Овечкину

    Доктор Мясников опроверг популярный миф о кофе

    Дело попавшегося на многомиллионной взятке российского чиновника приостановили

    Windows 11 набрала миллиард пользователей

    В Молдавии задумались о полете в космос

    Вывоз золота из России предложили ужесточить

    Катя Гордон раскрыла необычный секрет стройности Леры Кудрявцевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok