Бывший СССР
17:38, 29 января 2026Бывший СССР

Украинский экс-шпион Куликовский пожаловался на возвращение в Киев

РИА Новости: Экс-шпион Куликовский пожаловался на возвращение в Киев
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Экс-разведчик Касьян Куликовский, которого Белоруссия передала Украине, жалуется на то, что его вернули в Киев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Собеседник агентства заявил, что своей судьбой украинский шпион недоволен. В конце декабря он даже обратился в офис президента Украины Владимира Зеленского, а также ряд иностранных посольств с жалобами.

По словам разведчика, в 2014 году он уехал в Белоруссию, а в 2022 году его задержали в этой же стране за передачу Киеву информации о перемещении военной техники. В конце прошлого года его освободили и передали Украине по договоренности президентов Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что в Самаре задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины. Сообщается, что он не разделял цели и задачи специальной военной операции и добровольно собирал, а затем передавал данные украинским спецслужбам.

