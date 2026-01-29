Il Giorno: Украинский банкир Адарич был убит и выброшен из окна в Милане

Украинский банкир Александр Адарич был убит и выброшен из окна отеля в Милане. Подробности преступления в одном из крупных городов Италии описывает газета Il Giorno.

Уточняется, что бизнесмен снял номер в отеле под чужим именем. «Личные данные украинца стали известны из одного из документов, удостоверяющих личность, найденных в отеле: все с одной и той же фотографией — Адарича, — но с разными национальностями и именами», — говорится в материале.

Сообщается, что двое человек спешно покинули гостиницу, откуда был выброшен украинский банкир. В Милане он должен был заключить некое «секретное» соглашение. Insider.ua отмечает, что Адарич причастен к ненадлежащему управлению бизнес-сделками порта Одессы.

В ноябре 2019 года в Киеве был похищен другой украинский банкир Алексей Гриценко. Банкира схватили неизвестные и увезли в черном автобусе. Позже выяснилось, что его задержали украинские спецслужбы.