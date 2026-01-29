Реклама

В Кремле отреагировали на планы США нанести мощный удар по Ирану

Песков: Силовые действия против Ирана создадут хаос во всем регионе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Возможные силовые действия против Ирана рискуют посеять хаос на всем Ближнем Востоке. С таким предупреждением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Какие-либо силовые действия могут только создать хаос в регионе и привести к очень опасным последствиям с точки зрения дестабилизации систем безопасности во всем регионе», — указал представитель Кремля.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупного удара по Ирану после провала переговоров двух стран об ограничении ядерной программы Тегерана.

28 января американский лидер заявил, что к Ирану направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, готовая в случае необходимости «быстро выполнить свою миссию». Глава Белого дома призвал власти Исламской Республики сесть за стол переговоров и пригрозил новыми ударами в случае отказа.

