В России оценили планы Швеции разместить у себя ядерное оружие других стран

Эксперт Степанов: План Швеции разместить у себя чужое ядерное оружие суицидален

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в разговоре с ТАСС оценил заявление премьера Швеции Ульфа Кристерссона об обсуждении с Великобританией и Францией взятия королевства под их «ядерный зонтик».

Степанов отметил, что Стокгольм берет на себя высочайший уровень ответственности за будущее своего населения, строя планы по размещению ядерного оружия других стран на территории королевства.

«И данная необдуманная и во многом суицидальная политика может привести к непросчитываемым сценариям эскалации», — подчеркнул Степанов.

Степанов считает, что речь может идти о размещении на территории Швеции дальнобойных крылатых ракет с ядерными боеголовками, носителями которых могут выступать истребители Rafale (Франция) или Gripen (Швеция), которые недавно были презентованы.

Кроме того, рассматривается вариант базирования в шведской акватории британских подводных лодок с баллистическими ракетами.

В завершении Степанов добавил, что данные шаги создают сложности для обеспечения стратегической стабильности, и Россия будет вынуждена пересмотреть приоритеты внешней политики и ядерного сдерживания в отношении таких стран, как Швеция.

«Де-факто создается североевропейский "ядерный кулак" для приоритетного проецирования угроз на российском направлении», — высказался эксперт.

