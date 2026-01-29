Реклама

Россия
11:57, 29 января 2026

В России пассажиры на ходу выпали из автобуса и попали на видео

Алан Босиков
В Казани пассажиры на ходу выпали из автобуса. Запись с установленной в салоне камеры опубликовала пресс-служба городской Госавтоинспекции в Telegram.

На кадрах видно заполненный людьми салон автобуса, в который продолжают заходить горожане. Один из них попытался помешать закрытию входной двери, когда на ступеньке стояла девушка. В следующий момент они сорвались и упали на проезжую часть. О том, получили ли россияне травмы, не сообщается.

В связи с этим в пресс-службе напомнили жителям города о необходимости соблюдать требования безопасности в общественном транспорте.

Ранее в Челябинске ребенку зажало голову дверьми троллейбуса. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

