Россия
10:52, 29 января 2026

В России захотели увеличить штрафы за отказ родственникам ребенка в общении с ним

Елена Торубарова
Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

В России предложили увеличить штрафы за отказ родственникам ребенка в общении с ним. Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы, пишет «Российская газета».

Речь идет о лишении ребенка права на общение с родителями и другими близкими родственниками, если оно не противоречит его интересам. В частности, это намеренное сокрытие места нахождения, неисполнение судебного решения об определении места жительства ребенка и неисполнение решения суда о порядке осуществления родительских прав.

Авторы законопроекта пояснили, что на сегодняшний день нередко разведенному отцу, несмотря на решение суда, не дают общаться с ребенком. Бывают также случаи, когда мать категорически не подпускает к внуку бабушку и дедушку.

В этой связи размер взыскания захотели увеличить с 2-3 до 5-10 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штрафы намерены увеличить до 15-20 тысяч рублей.

Ранее в Общественной палате предложили матерей, отцов, бабушек и дедушек отправлять в совместный декретный отпуск. Необходимость введения такой меры поддержки объяснили такими факторами, как послеродовая депрессия и наличие других детей в семье, за которыми также требуется уход.

