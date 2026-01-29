В российском регионе ЗАГС объявил дни без разводов

В Красноярском крае ЗАГС объявил дни без разводов

В Красноярском крае ЗАГС объявил акцию «Скажем нет разводам!», при которой будут установлены дни, когда бракоразводные процессы осуществляться не будут. Об этом сообщается на официальной странице агентства записи актов гражданского состояния во «ВКонтакте».

Ближайший день без разводов будет объявлен 14 февраля. Затем акция будет проводиться один раз в месяц в отделениях ЗАГС региона.

Кроме того, совместно с профессиональными психологами будут проводиться встречи и консультации для пар, столкнувшихся с трудностями в семейной жизни и задумавшихся о расставании.

«Уверены, что своевременная профилактика в виде поддержки и грамотной консультации смогут вернуть гармонию и любовь в наши семьи», — говорится в тексте поста.

Ранее был опубликован утвержденный правительством страны план по реализации семейной и демографической политике. В нем, в частности, значился пункт об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных конфликтов с применением медиации.