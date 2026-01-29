Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:42, 29 января 2026Россия

В российском регионе ЗАГС объявил дни без разводов

В Красноярском крае ЗАГС объявил дни без разводов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В Красноярском крае ЗАГС объявил акцию «Скажем нет разводам!», при которой будут установлены дни, когда бракоразводные процессы осуществляться не будут. Об этом сообщается на официальной странице агентства записи актов гражданского состояния во «ВКонтакте».

Ближайший день без разводов будет объявлен 14 февраля. Затем акция будет проводиться один раз в месяц в отделениях ЗАГС региона.

Кроме того, совместно с профессиональными психологами будут проводиться встречи и консультации для пар, столкнувшихся с трудностями в семейной жизни и задумавшихся о расставании.

«Уверены, что своевременная профилактика в виде поддержки и грамотной консультации смогут вернуть гармонию и любовь в наши семьи», — говорится в тексте поста.

Ранее был опубликован утвержденный правительством страны план по реализации семейной и демографической политике. В нем, в частности, значился пункт об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных конфликтов с применением медиации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России и на Украине обсуждают слухи о начале энергетического перемирия. Кремль сделал заявление

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Иран предупредил США о беспрецедентном ответе на военный удар

    Выглядящая гораздо моложе своих лет 74-летняя женщина раскрыла свой секрет

    В России предупредили Евросоюз о реальной угрозе безопасности

    Врач назвала неочевидные причины появления сильного зуда

    Кадыров примет участие в переговорах Путина с иностранным лидером

    Выявлена неочевидная причина быстрого ухудшения когнитивных функций

    В НАТО вновь испугались России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok