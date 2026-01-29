Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:19, 29 января 2026Мир

В США назвали три сценария развития ситуации на Украине в 2026 году

WSJ рассказал о трех сценариях развития ситуации на Украине в 2026 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Продолжение конфликта на истощение, военный коллапс Украины и экономическая усталость России названы главными сценариями продолжения российско-украинского столкновения на 2026 год. Такие варианты развития украинского конфликта представила американская газета The Wall Street Journal.

Первым и наиболее вероятным сценарием является продолжение затяжного позиционного противостояния. Переговоры останутся в тупике, поскольку Украина не соглашается уступать Донбасс, а Россия не отказывается от своих стратегических целей. Согласно мнению экспертов, обе стороны обладаются достаточными техническими, финансовыми и людскими ресурсами.

Второй вариант — военное истощение Украины. В нем аналитики допускают, что нехватка резервов и преимущество России в войне беспилотников могут привести к прорыву линии обороны. Это вынудит Киев принять тяжелые условия мира, включая ограничение численности украинских вооруженных сил и восстановление российского влияния на жизнь в стране, «при этом гарантии безопасности со стороны США будут весьма слабыми».

Третий сценарий продолжения конфликта — экономическое давление на Россию. Санкции и структурные проблемы могут заставить Москву искать компромиссное решение. Однако пока украинская сторона не верит в искренность российских намерений.

Издание подчеркивает, что позиция администрации президента США Дональда Трампа остается ключевым фактором, влияющим на развитие событий, так как и Москва, и Киев опасаются возможной резкой реакции главы Белого дома на то, что переговоры зайдут в тупик.

Ранее Трамп заявил, что вокруг урегулирования конфликта на Украине наблюдается очень хорошее развитие событий. По словам главы Белого дома, урегулирование находится «на подходе».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Женщинам назвали ухудшающую симптомы менопаузы распространенную привычку

    Долина резко увеличила число выступлений

    Объявлено о попытках мошенников нажиться на «боли семей» российских бойцов СВО

    ФСБ задержала скрывавшегося 10 лет участника знаменитой российской ОПГ

    «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж нового автомобиля

    Вынесен приговор бизнес-партнеру Лерчек за вывод 250 миллионов рублей

    Жители Петербурга увидели два редких явления за ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok