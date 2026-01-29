В США назвали три сценария развития ситуации на Украине в 2026 году

WSJ рассказал о трех сценариях развития ситуации на Украине в 2026 году

Продолжение конфликта на истощение, военный коллапс Украины и экономическая усталость России названы главными сценариями продолжения российско-украинского столкновения на 2026 год. Такие варианты развития украинского конфликта представила американская газета The Wall Street Journal.

Первым и наиболее вероятным сценарием является продолжение затяжного позиционного противостояния. Переговоры останутся в тупике, поскольку Украина не соглашается уступать Донбасс, а Россия не отказывается от своих стратегических целей. Согласно мнению экспертов, обе стороны обладаются достаточными техническими, финансовыми и людскими ресурсами.

Второй вариант — военное истощение Украины. В нем аналитики допускают, что нехватка резервов и преимущество России в войне беспилотников могут привести к прорыву линии обороны. Это вынудит Киев принять тяжелые условия мира, включая ограничение численности украинских вооруженных сил и восстановление российского влияния на жизнь в стране, «при этом гарантии безопасности со стороны США будут весьма слабыми».

Третий сценарий продолжения конфликта — экономическое давление на Россию. Санкции и структурные проблемы могут заставить Москву искать компромиссное решение. Однако пока украинская сторона не верит в искренность российских намерений.

Издание подчеркивает, что позиция администрации президента США Дональда Трампа остается ключевым фактором, влияющим на развитие событий, так как и Москва, и Киев опасаются возможной резкой реакции главы Белого дома на то, что переговоры зайдут в тупик.

Ранее Трамп заявил, что вокруг урегулирования конфликта на Украине наблюдается очень хорошее развитие событий. По словам главы Белого дома, урегулирование находится «на подходе».