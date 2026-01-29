Реклама

21:49, 29 января 2026Ценности

Валя Карнавал снялась в нижнем белье для рекламы своего бренда

Певица Валя Карнавал снялась в нижнем белье для рекламы своего бренда Karnity
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @karna.val / @karnity.store

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) снялась в нижнем белье для рекламы своего нового бренда одежды Karnity. Публикация появилась на странице марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя знаменитость предстала перед камерой в комплекте бежевого цвета, который состоял из укороченной футболки, бесшовного бюстгальтера с косточками и трусов. При этом она продемонстрировала фигуру с разных ракурсов.

«Белье, которое не хочется снимать», — заявила в подписи артистка.

В ноябре 2025 года одежду бренда Карнавал раскритиковали в сети фразой «можно найти на "Садоводе"». Также ее обругали за скандальные высказывания о корсете.

