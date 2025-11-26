Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:05, 26 ноября 2025Ценности

Одежду нового бренда Вали Карнавал раскритиковали в сети фразой «можно найти на Садоводе»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @karnity.store

Одежду нового бренда российской блогерши и певицы Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) Karnity раскритиковали в сети фразой «можно найти на "Садоводе"». Соответствующее видео появилось на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах нанятые исполнительницей манекенщицы предстали в облегающих топах и шортах различных цветов. «Наши "ангелы" Karnity. А для нас Karnity — это вы», — гласила подпись к ролику.

Зрители высказались о продемонстрированных нарядах в комментариях. «Тут смиксовали все: и Victoria’s Secret, и Skims, — никакой индивидуальности», «Может, пора что-то свое придумать?», «Такие вещи уже можно найти на "Садоводе" (крупный рынок в Москве прим. «Ленты.ру») в разделе basic», «Неужели нет идей новых? Зачем это белье? Что в нем? Обычное, никакое», — возмутились юзеры.

Ранее в ноябре Валю Карнавал обругали в сети за скандальные высказывания о корсете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это попытка сорвать переговоры». В США обсуждают утечку разговоров Уиткоффа и Ушакова по Украине. Кому это выгодно?

    В России чиновники отреагировали на обращение бойца СВО со словами «мне сдохнуть теперь»

    Российский студент сломал челюсть 28-летнему отчиму из-за денег

    Женщины экс-замминистра Иванова заявили свои права на украшения Graff, Cartier и Van Cleef

    Мужчина решил привезти жене морской огурец и был задержан в аэропорту Москвы

    В Киеве заминировали административные здания

    В Госдуму внесут второй пакет мер против интернет-мошенников

    Одежду нового бренда Вали Карнавал раскритиковали в сети фразой «можно найти на Садоводе»

    Матвиенко возмутила порочная практика некоторых работодателей

    В США просчитали решение Путина по Су-57

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости