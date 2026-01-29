Реклама

Экономика
11:39, 29 января 2026Экономика

Вероятность согласования сделки «Лукойла» с американцами оценили

Эксперт Юшков: Carlyle перепродаст купленные у «Лукойла» зарубежные активы
Дмитрий Воронин

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Эксперты считают достаточно высокой вероятность согласования сделки по продаже зарубежных активов «Лукойла» американской инвесткомпании Carlyle, о которой стало известно 29 января. Их оценки приводит «Коммерсантъ».

То, что речь идет об американском контрагенте, существенно повышает шансы на одобрение продажи Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC), заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он также предположил, что Carlyle не станет конечным владельцем активов «Лукойла» и перепродаст их.

Дисконт в сделке с американцами будет существенным, но не столь большим, как мог бы быть вскоре после срыва договоренностей с Gunvor, заблокированных властями США в ноябре из-за якобы имеющей место связи нефтетрейдера с Москвой, добавил Юшков.

Объявив о сделке, в «Лукойле» подчеркнули, что в ее периметр не войдут активы российской компании в Казахстане. Также уточнили, что соглашение не является эксклюзивным и зависит от выполнения ряда условий, включая получение необходимых регуляторных согласований.

