Экономика
10:01, 29 января 2026Экономика

«Лукойл» заключил сделку о продаже зарубежных активов

«Лукойл»: Компания заключила сделку о продаже зарубежных активов Carlyle из США
Вячеслав Агапов

Фото: Win McNamee / Getty Images

«Лукойл» заключил сделку о продаже зарубежных активов американской инвестиционной компании Carlyle. Об этом сообщает пресс-служба российской нефтяной компании.

Продажу LUKOIL International GmbH (100 процентов дочернего общества публичного акционерного общества «Лукойл», владеющего зарубежными активами Группы «Лукойл») объяснили введением отдельными государствами ограничительных мер против нефтяной компании его дочерних обществ. В периметр сделки не войдут активы в Казахстане — они останутся в собственности группы и продолжат работать в рамках соответствующей лицензии.

«Заключенное соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC). Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», — пояснили представители компании.

В октябре 2025 года США, Евросоюз и Великобритания внесли «Лукойл» в ограничительный список. Руководству компании пришлось срочно искать покупателя на свои международные активы, однако Минфин США отказал нескольким претендентам.

В начале января компании Chevron и Quantum Energy Partners заявили о намерениях объединиться для покупки зарубежных активов «Лукойла». В периметр сделки мог войти весь портфель зарубежных активов компании «Лукойла», включая более двух тысяч автозаправочных станций в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

