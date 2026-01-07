Реклама

Экономика
09:55, 7 января 2026Экономика

Американские компании объединили усилия для покупки зарубежных активов «Лукойла»

FT: Chevron и Quantum Energy намерены объединиться для покупки активов «Лукойла»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Компании Chevron и Quantum Energy Partners намерены объединиться для покупки зарубежных активов российской компании «Лукойл». Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Компания Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners объединили усилия для приобретения международных активов российской нефтяной компании "Лукойл", находящейся под санкциями», ― говорится в публикации.

В материале указано, что если покупка состоится, компании планируют разделить между собой активы российской нефтяной организации. Сообщается, что активы «Лукойла» составляют 22 миллиарда долларов.

По информации издания, сделка может охватить весь портфель зарубежных активов компании «Лукойла», включая более двух тысяч АЗС в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

В октябре 2025 года США, Евросоюз и Великобритания ввели в ограничительный список российскую нефтяную компанию «Лукойл». Руководству компании пришлось срочно искать покупателя на свои международные активы, однако Минфин США отказал нескольким претендентам. На данный момент компания «Лукойл» не нашла покупателя на зарубежные активы.

