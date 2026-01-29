Реклама

Россия
12:44, 29 января 2026Россия

ВСУ ударили по машине участвовавшего в эвакуации и ликвидации последствий атак спасателя

В Белгородской области ВСУ атаковали машину спасателя МЧС
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «МЧС Белгородской области»

В Новой Таволжанке Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по машине спасателя МЧС Владимира Мартынюка, который неоднократно принимал участие в эвакуации жителей и ликвидации последствий атак. Мужчину спасти не удалось, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, атака на автомобиль была совершена с помощью двух украинских дронов.

Мартынюку было 33 года. В мае 2024 года она стал помощником начальника караула. Он неоднократно выезжал на места обстрелов, ликвидировал пожары, эвакуировал и спасал людей, при этом сам часто попадал под атаки ВСУ.

Ранее сообщалось, что в ночь с 28 на 29 января система противовоздушной обороны России сбила девять беспилотных летательных аппаратов над Ростовской, Брянской и Воронежской областями, а также Крымом.

