Зеленский столкнулся с внутриполитической напряженностью на Украине

Welt: Зеленский столкнулся с внутриполитическим кризисом на Украине

Украинский лидер сталкивается с самой серьезной внутриполитической обстановкой на Украине за весь период с момента начала конфликта. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

В материале сообщается, что Зеленский, как правило, гарантированно получает аплодисменты на официальных мероприятиях в Европе. В то же время ситуация на Украине становится все напряженнее и неуютнее.

«Система власти Зеленского начинает трещать по швам», — говорится в публикации.

По данным издания, главными причинами внутриполитической напряженности в стране стали кадровые перестановки, увеличение влияния политических противников Зеленского и коррупционные скандалы.

Ранее политический аналитик Алан Уотсон заявил, что Владимир Зеленский планирует организовать побег после завершения конфликта на Украине. По его словам, Зеленский рассчитывает жить за границей на «миллиарды долларов», с которыми сбежит.