Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:42, 29 января 2026Интернет и СМИ

Зеленский столкнулся с внутриполитической напряженностью на Украине

Welt: Зеленский столкнулся с внутриполитическим кризисом на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украинский лидер сталкивается с самой серьезной внутриполитической обстановкой на Украине за весь период с момента начала конфликта. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

В материале сообщается, что Зеленский, как правило, гарантированно получает аплодисменты на официальных мероприятиях в Европе. В то же время ситуация на Украине становится все напряженнее и неуютнее.

«Система власти Зеленского начинает трещать по швам», — говорится в публикации.

По данным издания, главными причинами внутриполитической напряженности в стране стали кадровые перестановки, увеличение влияния политических противников Зеленского и коррупционные скандалы.

Ранее политический аналитик Алан Уотсон заявил, что Владимир Зеленский планирует организовать побег после завершения конфликта на Украине. По его словам, Зеленский рассчитывает жить за границей на «миллиарды долларов», с которыми сбежит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о реакции Зеленского на приглашение в Москву

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение о староверце после шифровки о стояке

    На Западе увидели в помощи ЕС Украине путь к эскалации и затягиванию конфликта

    Описана ситуация в приграничном регионе России на фоне сообщений о переброске элиты ВСУ

    Пенсионерка отсудила полмиллиона рублей за перелом позвоночника на льду

    Популярные продукты оказались связаны с ухудшением психического здоровья

    Уехавший из России комик рассказал про ипотеку в США

    Раскрыта информация об изъятом у бывшего замглавы российского города имуществе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok