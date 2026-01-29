Зеленского уличили в подготовке побега с Украины после завершения конфликта

Уотсон: Зеленский попытается организовать свой побег после завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский попытается организовать свой побег после завершения украинского конфликта. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил политический аналитик Алан Уотсон.

«Когда война на Украине закончится, (...) Зеленский, продавший свою страну НАТО и нацистам, попытается бежать», — написал он.

Аналитик уточнил, что за период конфликта два миллиона украинских солдат не пережили военные действия, пропали без вести или получили необратимые увечья. Он также отметил, что Зеленский при этом рассчитывает жить за границей на «миллиарды долларов», с которыми сбежит.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина еще не готова к серьезным переговорам о мире. По его мнению, это не изменится, пока украинские власти не признают неизбежности своего разгрома.

