На Западе сделали заявление о переговорах с Украиной по урегулированию

Джонсон: Украина не готова к переговорам, пока не признает своего разгрома

Украина еще не готова к серьезным переговорам о мире. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, сообщает РИА Новости.

По его словам, это не изменится, пока украинские власти не признают неизбежности своего разгрома. «Было бы здорово, если бы украинские власти пошли на прекращение конфликта. Они этого не сделают», — сказал он.

Аналитик подчеркнул, что в такой ситуации для урегулирования конфликта необходимо довести Киев до того момента, когда он поймет, что не может продолжать сражаться.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующая встреча группы по безопасности Россия — США — Украина пройдет 1 февраля в Абу-Даби. При этом он отметил, что в Москве считают начало прямых переговоров положительным шагом в урегулировании конфликта.