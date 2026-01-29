Жена Брюса Уиллиса раскрыла печальные подробности его болезни

Жена Брюса Уиллиса заявила, что актер не осознает своего страшного диагноза

Жена легендарного голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала подробности болезни супруга. Об этом она сообщила в подкасте Conversations with Cam.

Она сообщила, что 70-летний, который последние несколько лет борется с лобно-височной деменцией, до конца не осознает своего состояния. Более того, муж никогда не обращался к ней за помощью.

«Думаю, в этом одновременно и благословение, и проклятие. Он так и не понял, что у него эта болезнь, я этому очень рада. Я рада, что он об этом не знает», — призналась Хеминг.

Известно. что Брюс страдает анозогнозией — состоянием, при котором «мозг не может распознать одно или несколько других имеющихся заболеваний». Оно часто встречается у людей с психическими расстройствами.

Ранее стало известно, что жена американского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг матом ответила на критику из-за решения поместить артиста, страдающего афазией и лобно-височной деменцией, в отдельный дом.