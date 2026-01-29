Реклама

18:35, 29 января 2026

Жена Брюса Уиллиса раскрыла печальные подробности его болезни

Жена Брюса Уиллиса заявила, что актер не осознает своего страшного диагноза
Андрей Шеньшаков

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Жена легендарного голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала подробности болезни супруга. Об этом она сообщила в подкасте Conversations with Cam.

Она сообщила, что 70-летний, который последние несколько лет борется с лобно-височной деменцией, до конца не осознает своего состояния. Более того, муж никогда не обращался к ней за помощью.

«Думаю, в этом одновременно и благословение, и проклятие. Он так и не понял, что у него эта болезнь, я этому очень рада. Я рада, что он об этом не знает», — призналась Хеминг.

Известно. что Брюс страдает анозогнозией — состоянием, при котором «мозг не может распознать одно или несколько других имеющихся заболеваний». Оно часто встречается у людей с психическими расстройствами.

Ранее стало известно, что жена американского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг матом ответила на критику из-за решения поместить артиста, страдающего афазией и лобно-височной деменцией, в отдельный дом.

