Интернет и СМИ
04:00, 29 января 2026Интернет и СМИ

Женщина заблокировала обоих родителей по неожиданной причине

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Pickle_Overlord заблокировала собственных родителей во всех социальных сетях и мессенджерах. Поводом для этого стало завещание ее покойной бабушки.

«Я узнала, что моя мама убедила ее оставить свою квартиру в другой стране мне и моему дяде. А вот значительно более дорогой дом отошел моему брату. Сам дядя рассказал мне об этом после беседы с мамой, во время которой она отзывалась обо мне в негативном ключе и упоминала унизительные истории из моего прошлого», — написала женщина.

Она добавила, что ничего не знала об истинном отношении своей матери к себе и на протяжении всей жизни старалась ладить с родителями. Выяснив правду, она написала сообщение отцу, в котором подробно описала причины последовавшей за ним блокировки. Что касается зарубежной недвижимости, то свою долю она планирует бесплатно передать дяде, поскольку квартира «практически ничего не стоит».

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как оригинально распорядился наследством вместо того, чтобы оставить деньги своим детям. Он объяснил свое решение тем, что члены семьи перессорились из-за крупной суммы, что серьезно его расстроило.

