Женщина заблокировала обоих родителей по неожиданной причине

Пользовательница Reddit с ником Pickle_Overlord заблокировала собственных родителей во всех социальных сетях и мессенджерах. Поводом для этого стало завещание ее покойной бабушки.

«Я узнала, что моя мама убедила ее оставить свою квартиру в другой стране мне и моему дяде. А вот значительно более дорогой дом отошел моему брату. Сам дядя рассказал мне об этом после беседы с мамой, во время которой она отзывалась обо мне в негативном ключе и упоминала унизительные истории из моего прошлого», — написала женщина.

Она добавила, что ничего не знала об истинном отношении своей матери к себе и на протяжении всей жизни старалась ладить с родителями. Выяснив правду, она написала сообщение отцу, в котором подробно описала причины последовавшей за ним блокировки. Что касается зарубежной недвижимости, то свою долю она планирует бесплатно передать дяде, поскольку квартира «практически ничего не стоит».

